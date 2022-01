FC St. Pauli startet Vorbereitung auf zweite Saisonhälfte

Zwei Tage nach dem HSV startet auch dessen Stadtrivale FC St. Pauli mit seinen Vorbereitungen auf die zweite Saisonhälfte in der 2. Fußball-Bundesliga. Cheftrainer Timo Schultz empfängt seinen Kader heute am Trainingsgelände an der Kollaustraße zur ersten Einheit nach der kurzen Weihnachtspause. Am 2. Januar 2022 reist der Kiezclub-Tross dann für eine Woche in das spanische Wintertrainingslager in Benidorm. Die zweite Saisonhälfte beginnt für den Tabellenführer aus der Hansestadt am 15. Januar 2022 (13.30 Uhr/Sky) mit dem Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue.

Zwei Tage nach dem HSV startet auch dessen Stadtrivale FC St. Pauli mit seinen Vorbereitungen auf die zweite Saisonhälfte in der 2. Fußball-Bundesliga. Cheftrainer Timo Schultz empfängt seinen Kader heute am Trainingsgelände an der Kollaustraße zur ersten Einheit nach der kurzen Weihnachtspause. Am 2. Januar 2022 reist der Kiezclub-Tross dann für eine Woche in das spanische Wintertrainingslager in Benidorm. Die zweite Saisonhälfte beginnt für den Tabellenführer aus der Hansestadt am 15. Januar 2022 (13.30 Uhr/Sky) mit dem Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue.