FCK festigt Aufstiegsplatz: «Eindrucksvolle» Reaktion

Mit einem mühevollen 2:1 gegen Verl festigt Kaiserslautern seine Top-Platzierung in der 3. Liga. Marlon Ritter wird zum Matchwinner der Pfälzer. Chefcoach Antwerpen lobt die Reaktion seines Teams.

Marlon Ritter wurde beim 1. FC Kaiserslautern zum gefeierten Mann. Beim 2:1-Sieg des Drittligisten gegen SC Verl hatte der 27-Jährige einen genialen Moment und entschied damit das Spiel zu Gunsten der Roten Teufel. Erst unterband Ritter am Samstag einen Konter der Gäste, dann spurte er mit dem Ball am Fuß an allen Gegenspielern vorbei über das halbe Feld, tunnelte Gästetorhüter Niclas Thiede und sicherte seiner Mannschaft mit dem 2:1-Siegtreffer drei wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg.

Der Mittelfeldspieler beschrieb die spielentscheidende Szene so: «Wir hatten in der Situation eine schlechte Absicherung. Das hätte auch anders ausgehen können, wenn Verl es besser ausspielt. Ich hatte dann aber sehr viel Platz vor mir und wenn du dann im Sechzehner bist, musst du irgendwann einfach selbst schießen, auch wenn es mit links ist. Zum Glück ging er rein.»

Kaiserslautern, das kurzfristig auf den erkrankten Stürmer Terrence Boyd verzichten musste, fand zwar gut ins Spiel, verlor aber nach Verls Führungstreffer durch Leandro Putaro in der 14. Minute etwas die Kontrolle. Trotzdem kamen die Pfälzer durch Alexander Winklers erstes Saisontor in der 36. Minute zum 1:1.

«In keiner Liga gibt es Selbstläufer. Wir mussten uns in die Partie rein arbeiten, hatten zunächst ein paar Probleme und zu wenig Mut und zu wenig Leidenschaft auf dem Platz», konstatierte FCK-Trainer Marco Antwerpen. «Trotzdem konnten wir den Ausgleich machen, aber mit der Leistung vor der Pause dürfen wir nicht zufrieden sein.»

Zu Beginn der zweiten Halbzeit brachte Antwerpen dann Hikmet Ciftci für René Klingenburg und zog Felix Götze aus der Abwehrkette ins Mittelfeld. Der FCK hatte in der Folge einen besseren Zugriff, und drängte die Verler immer mehr in deren Hälfte. Ritters Geniestreich brachte schließlich den Siegtreffer. «Wir wollten von den Jungs in den zweiten 45 Minuten eine Reaktion sehen. Sie haben das eindrucksvoll gemacht. Die zweite Halbzeit war überragend von uns. Wir sind sehr zufrieden und haben hochverdient gewonnen», betonte Antwerpen.

Schon am Dienstag kann Kaiserslautern einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg machen. Gewinnen die Pfälzer ihr Nachholspiel beim TSV 1860 München, beträgt der Vorsprung auf den vierten Platz bereits sieben Punkte.