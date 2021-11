FDP-Fraktion bemängelt Fehlen von Lehrkräften im Land

In Niedersachsens fehlen nach Darstellung der FDP-Landtagsfraktion derzeit 1400 Lehrkräfte. «Wie soll denn dann eigentlich auch noch die Corona-Zeit aufgearbeitet werden?», kritisierte der bildungspolitische Sprecher der Fraktion, Björn Försterling, am Mittwoch im Landtag. Lehrermangel gebe es vor allem im ländlichen Raum. Försterling forderte von der Landesregierung zudem mehr Unterstützung für Quer- und Seiteneinsteiger.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) entgegnete, in den vergangenen Jahren seien mehr neue Lehrkräfte eingestellt worden als in den Ruhestand gegangen seien. «Es ist uns in jedem Einstellungsdurchgang gelungen, deutlich mehr Lehrkräfte einzustellen, als wir in Pension abgegeben haben. Das ist der entscheidende Schritt, um die Gesamtversorgung zu verbessern.»