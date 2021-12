FDP will Details zur Vorbereitung auf Omikron-Welle wissen

Die FDP verlangt mehr Transparenz von der niedersächsischen Landesregierung, was die Vorbereitungen auf die drohende Omikron-Welle angeht. Unter anderem will die Oppositionspartei wissen, wie viele Beschäftigte der kritischen Infrastruktur bereits eine Booster-Impfung erhalten haben und ob Rot-Schwarz Anpassungen der Quarantäne-Regelungen plant. Dazu reichte die FDP-Landtagsfraktion zwei Kleine Anfragen zur kurzfristigen schriftlichen Beantwortung an die Landesregierung ein, wie die Partei am Mittwoch in Hannover mitteilte.

Der Expertenrat der Bundesregierung hatte am 19. Dezember vor einer Überlastung des Gesundheitssystems gewarnt, da wegen der Omikron-Variante die Corona-Infektionszahlen stark ansteigen könnten. Die Fachleute erklärten, es gebe «hohe Risiken» für die sogenannte kritische Infrastruktur, also unter anderem für Krankenhäuser, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst oder Strom- und Wasserversorgung. In der Woche vor Weihnachten ließ Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) die Warnungen in einer Sondersitzung des Landesbeirates zum Katastrophenschutz auswerten.

Die FDP-Fraktion wirft der Landesregierung vor, zu wenig vorausschauend zu handeln. «Die taktischen Vorbereitungen zur Sicherung der kritischen Infrastruktur hätten schon längst erfolgen müssen», kritisierte ihr innenpolitischer Sprecher Marco Genthe. «Immerhin befinden wir uns bereits seit fast zwei Jahren in der Pandemie. Die Landesregierung muss endlich vor die Lage kommen und ihr nicht immer nur hinterherlaufen.»