FDP will Landesausgaben auf 11,4 Milliarden Euro kürzen

Die oppositionelle FDP will dem Landesetat 2022 in Thüringen nur zustimmen, wenn die Ausgaben im Vergleich zu den Plänen der Regierung deutlich zurückgefahren werden. Statt der geplanten rund 12,0 Milliarden Euro sollte der Haushalt auf ein Volumen von 11,4 Milliarden Euro begrenzt werden, sagte der Chef der FDP-Gruppe im Parlament, Thomas Kemmerich, am Mittwoch in Erfurt. «Wir werden keine Ermächtigung zum unnötigen Geldausgeben erteilen.»

Wie bereits zuvor die oppositionelle CDU schlägt die FDP vor, bisher geplante Ausgaben von 500 Millionen Euro quasi auf Eis zu legen. Dieser Betrag müsste von den Ministerien im Jahresverlauf durch Kürzungen erbracht werden - haushaltstechnisch geht es um eine globale Minderausgabe.

Die rot-rot-grüne Koalition von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat im Landtag keine eigene Mehrheit. Sie ist damit auf die Unterstützung der Oppositionsfraktionen angewiesen. Die Regierung braucht für die Verabschiedung des Landeshaushalts, der seit Oktober in Landtag beraten wird, mindestens vier Stimmen der Opposition.