FDP will Polizei besser auf Cyberkriminalität vorbereiten

Niedersachsens Polizeianwärter sollen nach Willen der FDP schon während der Ausbildung mehr über die wachsende Internetkriminalität lernen. Grundkenntnisse reichten hinsichtlich der komplexen Bedrohung nicht mehr aus, heißt es in einem Antrag, den die Fraktion am Montag vorstellte und der am Donnerstag im Landtag debattiert wird. Die Polizeiakademie solle dafür unter anderem eine Spezialprofessur bekommen. Interessenten sollen zudem die Möglichkeit zum Direkteinstieg bekommen, ohne erst in die Bereitschaftspolizei und in den Einsatz- und Streifendienst gehen zu müssen.

Der Kriminalitätsstatistik zufolge ist die Zahl der Cyber-Delikte im Land zuletzt deutlich gestiegen - von 34.487 auf 42.785 Fälle im Jahr 2020 (plus 24 Prozent). Gleichzeitig ging die Aufklärungsquote im Vergleich zum Vorjahr von 72 auf 70 Prozent leicht zurück.