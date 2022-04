Die Jungen Liberalen in Mecklenburg-Vorpommern fordern die Abschaffung des Tanzverbots am Karfreitag im Land. Das Tanzverbot stamme noch aus einer Zeit, in der Religion eher Staatsangelegenheit statt Privatsache gewesen sei, sagte Sprecher Lukas Schmidt am Donnerstag. Die Gesellschaft habe sich verändert, sei vielfältiger und offener geworden. «Es passt nicht in eine liberale, säkulare Gesellschaft, dass es weiterhin sogenannte stille Feiertage gibt, an denen die gesamte Gesellschaft sich aufgrund von christlichen Gewohnheiten und Ritualen einschränken muss.» Diesen Veränderungen dürfe sich die Landesregierung nicht länger verschließen.

