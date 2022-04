Osterfeuer, Osterwanderungen, Gottesdienste, Konzerte oder auch ein Sonnenaufgangskaffee: Mit einer Vielzahl an Veranstaltungen feiern die 341 Kirchengemeinden in Mecklenburg-Vorpommern das Osterfest. Nach den Einschränkungen in den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 gebe es jetzt wieder mehr Möglichkeiten, teilten die Kirchenkreise der Nordkirche in Mecklenburg-Vorpommern am Freitag mit. Allerdings gelte im Innenbereich von Kirchen und Kapellen weiterhin die Pflicht, eine medizinische Maske oder eine Atemschutzmaske zu tragen.

Ostern ist für die Christen das wichtigste Fest im Jahr, wichtiger noch als Weihnachten. Sie feiern es als Sieg des Lebens über den Tod. Der Überlieferung nach soll Jesus am dritten Tag (Ostersonntag) nach seiner Kreuzigung am Karfreitag auferstanden sein. Am Karfreitag werden in den Kirchen die Kerzen gelöscht oder hinausgetragen. In der Osternacht werden dann die Lichter wieder entzündet.

«Unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine wiegt die Hoffnung auf den Sieg des Lebens über den Tod besonders schwer», hieß es. In Dömitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist den Angaben zufolge deshalb am Ostermontag auch eine Friedensdemonstration geplant.