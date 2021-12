Fejzic und Girth sei Dank: Braunschweig nach Hinrunde Zweiter

Trotz eines frühen Rückstands und eines späten Elfmeters für den Gegner hat Eintracht Braunschweig auch das letzte Hinrunden-Spiel bei Viktoria Köln gewonnen.

Trainer Michael Schiele von Eintracht Braunschweig lief nach dem Schlusspfiff gleich zu Jasmin Fejzic. Der Torwart rettete dem Zweitliga-Absteiger am Samstag mit einem gehaltenen Elfmeter und mehreren weiteren Paraden einen glücklichen 2:1 (0:1)-Sieg bei Viktoria Köln. Die Eintracht beendet die Hinrunde der 3. Fußball-Liga dadurch auf dem zweiten Tabellenplatz und trifft nun im letzten Spiel des Jahres noch auf den direkten Aufstiegskonkurrenten 1. FC Kaiserslautern.

«Am Ende der Saison wird abgerechnet, wir haben noch einen langen Weg vor uns», sagte Fejzic. «Aber wir sind eine super Truppe und vor allem eine fitte Mannschaft. Wir sind den Gegnern häufig konditionell überlegen und laufen sie manchmal am Ende in Grund und Boden.»

Durch einen ersten Elfmeter von Marcel Risse gerieten die Braunschweiger in Köln schon in der 3. Minute in Rückstand. Nach dem Ausgleich von Lion Lauberbach (47.) trat der frühere Bundesliga-Profi des 1. FC Köln und des FSV Mainz 05 in der 78. Minute zu einem zweiten Strafstoß an - doch diesmal hielt Fejzic wie schon beim 4:2-Sieg gegen Borussia Dortmund II. Vier Minuten vor Schluss gelang dem eingewechselten Benjamin Girth dann das Siegtor (86.).

«Er hatte eine längere Leidenszeit. Dass er jetzt den Treffer markiert, freut mich persönlich sehr für ihn», sagte Schiele. «Großes Lob an Benjamin Girth und Jasi Fejzic.»