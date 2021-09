Feldhockey: UHC und Alster kämpfen um Tabellenführung

Die Damen-Hockeyteams vom UHC und vom Club an der Alster können in der Bundesliga an diesem Wochenende die Führung in ihrer jeweiligen Staffel übernehmen. Da das für Samstag vorgesehene Duell der beiden Spitzenreiter Mannheimer HC gegen Düsseldorfer HC aufgrund einer Bombenentschärfung abgesagt wurde, würde der UHC mit Siegen gegen den Berliner HC (Samstag/14.00 Uhr) und TuS Lichterfelde (Sonntag/13.00 Uhr) auf Platz eins der A-Staffel springen. Selbiges gilt für Alster in der B-Staffel, sollte die Auswahl von Trainer Jens George Uhlenhorst Mülheim (Samstag/14.00 Uhr) und Rot-Weiss Köln (Sonntag/12.00 Uhr) bezwingen.

Die Damen-Hockeyteams vom UHC und vom Club an der Alster können in der Bundesliga an diesem Wochenende die Führung in ihrer jeweiligen Staffel übernehmen. Da das für Samstag vorgesehene Duell der beiden Spitzenreiter Mannheimer HC gegen Düsseldorfer HC aufgrund einer Bombenentschärfung abgesagt wurde, würde der UHC mit Siegen gegen den Berliner HC (Samstag/14.00 Uhr) und TuS Lichterfelde (Sonntag/13.00 Uhr) auf Platz eins der A-Staffel springen. Selbiges gilt für Alster in der B-Staffel, sollte die Auswahl von Trainer Jens George Uhlenhorst Mülheim (Samstag/14.00 Uhr) und Rot-Weiss Köln (Sonntag/12.00 Uhr) bezwingen.

Während die vier Hamburger Damen-Teams allesamt Heimspiele haben, müssen die vier Herren-Mannschaften auswärts antreten. Der Club an der Alster und der HTHC bekommt es dabei jeweils mit dem in bislang in allen vier absolvierten Partien siegreichen Titelverteidiger Rot-Weiss Köln zu tun.