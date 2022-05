In einer vierteiligen Doku-Serie greift Radio Bremen die Geschichte um den wegen Mordes verurteilten Krankenpfleger Niels Högel auf. Die in Koproduktion mit Sky Deutschland entstandene Dokumentation unter dem Titel «Schwarzer Schatten - Serienmord im Krankenhaus» ist vom 9. Mai an in der ARD-Mediathek verfügbar, wie der Sender am Donnerstag mitteilte. Das Erste zeigt die «Story im Ersten» am 16. Mai um 22.50 Uhr.

Högel wurde 2019 vom Landgericht Oldenburg wegen Mordes in 85 Fällen an Patienten zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, dabei wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Ermittler vermuten, dass es sich dabei nur um die Spitze des Eisberges handelt.

In der Dokumentation sei erstmals unter anderem mit dem Ermittler der ersten Stunde, Oliver Lenz, gesprochen worden, hieß es. Die Dokumentarserie rekonstruiere in vier Episoden zu je 50 Minuten, wie es zu der Mordserie kommen konnte. Dazu kommen etwa auch Angehörige und Überlebende zu Wort. Auch die wörtliche Wiedergabe der ersten polizeilichen Vernehmung werde rekonstruiert, hieß es. Die Doku befasse sich auch mit der Frage, welche Konsequenzen in deutschen Krankenhäusern ergriffen werden müssen, damit sich eine solche Mordserie nicht wiederholen kann.

Seit Mitte Februar 2022 müssen sich sieben frühere Vorgesetzte des Pflegers wegen des Vorwurfs des Totschlags durch Unterlassen sowie der Beihilfe zum Totschlag durch Unterlassen vor Gericht verantworten.