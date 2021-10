Festakt zu 75 Jahren Verfassung in Hessen

Freie Wahlen zum ersten Landtag und eine demokratische Verfassung: Die hessische Landesregierung will den Geburtstag der Demokratie im Bundesland am 1. Dezember mit einem Festakt feiern. An dem Tag soll es nach Angaben der Staatskanzlei zunächst einen Gottesdienst in der Wiesbadener Marktkirche geben. Nach einer Sondersitzung des Landtags sollen dann mehrere Menschen mit der höchsten Auszeichnung des Landes, der Wilhelm Leuschner-Medaille, geehrt werden. Am Abend soll es im Staatstheater dann den Festakt und anschließend eine Lasershow geben.

Freie Wahlen zum ersten Landtag und eine demokratische Verfassung: Die hessische Landesregierung will den Geburtstag der Demokratie im Bundesland am 1. Dezember mit einem Festakt feiern. An dem Tag soll es nach Angaben der Staatskanzlei zunächst einen Gottesdienst in der Wiesbadener Marktkirche geben. Nach einer Sondersitzung des Landtags sollen dann mehrere Menschen mit der höchsten Auszeichnung des Landes, der Wilhelm Leuschner-Medaille, geehrt werden. Am Abend soll es im Staatstheater dann den Festakt und anschließend eine Lasershow geben.

Bei der Wahl des ersten Landtags wurden die Sozialdemokraten mit 42,7 Prozent stärkste Partei. Die CDU erreichte 30,9, die liberale LDP 15,7 und KPD 10,7 Prozent. Für die Verfassung stimmten fast 77 Prozent der Wähler. Zum ersten Ministerpräsident wurde am 20. Dezember 1946 der Sozialdemokrat Christian Stock gewählt.