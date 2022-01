Festnahmen nach bewaffnetem Überfall auf 17-Jährigen

Nach einem Überfall mit einem Schuss auf einen 17-Jährigen hat die Polizei in München zwei Jugendliche verhaftet. Eine Spezialeinheit nahm am frühen Freitagmorgen einen 16- und einen 18-Jährigen fest, wie die Beamten mitteilten. Die beiden jungen Männer stehen im Verdacht, vor gut einer Woche in eine Wohnung eingedrungen zu sein und dem Jugendlichen in den Oberkörper geschossen zu haben. Er wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Ein Ermittlungsrichter sollte noch im Laufe des Freitag entscheiden, ob die beiden Verdächtigen wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft kommen werden. Zum Motiv der Tat schwieg die Polizei zunächst. Auch Details, etwa zur Waffe, wollten die Ermittler erst einmal nicht bekannt geben. Ein Sprecher sagte lediglich, dass sich die deutschen Tatverdächtigen und das Opfer kannten. Nach weiteren Verdächtigen fahnde die Polizei intensiv.