Nachdem er von einem unbekannten Autofahrer im Landkreis Ansbach angefahren und verletzt liegen gelassen wurde, schwebt ein junger Mann in Lebensgefahr. Die Mordkommission der Kriminalpolizei Ansbach habe eine 16-köpfige Ermittlungsgruppe gegründet, teilte die Polizei am Montag mit. Am frühen Samstagmorgen hatte ein Passant an einer Kreisstraße bei Feuchtwangen den reglosen 20-Jährigen im Straßengraben entdeckt und den Rettungsdienst verständigt.