In Celle ist am frühen Dienstagmorgen ein Feuer in einem Gartenbaumarkt ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits vollständig in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Löscharbeiten dauerten an, das Feuer sei jedoch unter Kontrolle. Aufgrund des Feuerwehreinsatzes kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Anwohner werden zudem gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.