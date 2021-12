Feuer in Asylunterkunft: Wohncontainer brennt nieder

In Hamburg hat es in einem Wohncontainer einer Asylunterkunft gebrannt. Es gab keine Verletzten, wie ein Polizeisprecher am späten Montagabend sagte. 18 Menschen wurden zwischenzeitlich in Bussen untergebracht, die als Notunterkunft dienten. Das aus zunächst ungeklärten Gründen ausgebrochene Feuer hatte sich in dem Container des oberen Geschosses voll ausgebreitet. Andere Container waren nicht betroffen.

