Feuer in Corona-Teststation: Motiv wohl Kritik an Maßnahmen

Unbekannte sind in Wiesbaden in eine Corona-Teststation eingebrochen und haben ein Feuer entzündet. Dabei sei ein Gesamtschaden von 30.000 Euro entstanden, wie die Polizei mitteilte. Die Teststation befand sich in einem Container auf einem Parkplatz. In dem Innenraum sei in der Nacht auf Donnerstag ein kleines Feuer entfacht worden, das schnell wieder erlosch. Am Tatort wurden Schriftstücke mit Kritik gegen Corona-Maßnahmen gefunden. Laut Ermittlern wurden zudem am Donnerstagmorgen im Ortsbezirk Schierstein mehrere Handzettel mit Kritik an Corona-Beschränkungen entdeckt. Ob ein Zusammenhang mit dem Feuer bestehe, werde noch ermittelt.

