Feuer in Müllbunker: Fenster und Türen schließen

In einem Müllbunker auf einem Recyclinghof in Berlin-Britz ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. In der Gradestraße brannten rund 4000 Kubikmeter Hausmüll, wie die Feuerwehr mitteilte. Aufgrund des Rauches wurden Anwohner in einem Umkreis von 1,5 Kilometer über die Warn-App Katwarn dazu gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr war mit 80 Kräften vor Ort. Auch Spezialkräfte waren im Einsatz, um die Umgebungsluft zu messen. Dies sei eine Vorsichtsmaßnahme, sagte der Sprecher. Demnach wurde zunächst davon ausgegangen, dass keine besondere Gefährdung bestehe, weil nur normaler Hausmüll brenne.

