Feuer in Rohbau verursacht Millionenschaden

Bei einem Brand eines Rohbaus in Oberbayern ist ein hoher Sachschaden entstanden. Ein Polizeisprecher sagte am Mittwoch, die Summe belaufe sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Wie das Feuer in dem sechsstöckigen Rohbau in Olching (Landkreis Fürstenfeldbruck) ausbrach, war zunächst unklar. Laut Informationen der Polizei brannten am Dienstagabend die Dämmung und die Fassade des Hauses. Menschen seien durch das Feuer nicht verletzt worden. Das Haus war noch nicht bewohnt.

