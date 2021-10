Feuer zerstört Gasthaus: Ein Mensch mit Brandverletzungen

Ein Gasthaus in Neustadt am Rübenberge steht in Flammen. Foto: ---/TNN/dpa

Ein Gasthaus ist in der Region Hannover in Flammen aufgegangen und zerstört worden. Die Feuerwehr kämpfte nach eigenen Angaben von Freitagnachmittag gegen den Großbrand, der Einsatz zog sich inklusive Nachlöscharbeiten bis in den frühen Samstagnachmittag. Ein Mensch kam mit Verbrennungen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Zu Ursache und Schadenshöhe in Neustadt am Rübenberge konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Am Montag sollen Brandermittler den Ort untersuchen.

