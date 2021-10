Feuer zerstört Reetdachhaus

In Buxtehude (Landkreis Stade) ist in der Nacht zum Montag ein Reetdachhaus bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Das teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Montagmorgen mit. Verletzt worden sei niemand. Nach Angaben der Feuerwehr war das Haus nicht bewohnt. Knapp 150 Kräfte seien im Einsatz gewesen, die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den Montagmorgen. Benachbarte Gebäude seien nicht betroffen, teilte die Feuerwehr weiter mit. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar.

