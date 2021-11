Feuer zerstört Wohnwagen: 25.000 Euro Schaden

In der Nacht zum Montag hat in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ein Wohnwagen Feuer gefangen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, habe der Campingwagen bereits in Flammen gestanden, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr konnte den Brand demnach zwar unter Kontrolle bringen, aber nicht verhindern, dass der Wohnwagen ausbrannte. Verletzt wurde niemand. Neben dem Caravan wurden durch das Feuer auch drei Autos beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 25.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

