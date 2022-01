Feuerwehr befreit Krähe mit Drehleiter in 15 Meter Höhe

Mit einer Drehleiter hat die Hamburger Feuerwehr eine Krähe in mindestens 15 Metern Höhe aus einem Baum befreit. Zuvor hatte ein besorgter Bürger angerufen und auf das hilflose Tier im Stadtteil Jenfeld hingewiesen, wie ein Feuerwehrsprecher am Sonntag in Hamburg sagte. Der Vogel hatte sich wegen einer Angelschnur in dem Baum verfangen. Das verletzte Tier war nach seiner Rettung in einer entsprechenden Box zur Wache gebracht und anschließend von der Tierrettung versorgt worden. Zuvor hatte «City News TV» berichtet. Die Feuerwehr war eigenen Angaben am Sonntag gleich zu drei Tiereinsätzen mit Vögeln unterwegs. In den anderen beiden Fällen hatten die Feuerwehrleute jeweils eine Taube aus einer misslichen Lage befreit.

