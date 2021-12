Feuerwehr findet Bewusstlosen bei Wohnungsbrand in Dillingen

Feuerwehr findet Bewusstlosen bei Wohnungsbrand in Dillingen

Bei einem Wohnungsbrand in Dillingen/Saar im Landkreis Saarlouis ist ein Mann schwer verletzt worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden den 43-jährigen Eigentümer nach Ausbruch des Feuers bewusstlos in seiner Wohnung im Stadtteil Pachten auf, wie die Polizei mitteilte. Sie brachten ihn aus dem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus und fuhren ihn in ein Krankenhaus. Die restlichen Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen. Die Brandursache war bislang unklar.

Bei einem Wohnungsbrand in Dillingen/Saar im Landkreis Saarlouis ist ein Mann schwer verletzt worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden den 43-jährigen Eigentümer nach Ausbruch des Feuers bewusstlos in seiner Wohnung im Stadtteil Pachten auf, wie die Polizei mitteilte. Sie brachten ihn aus dem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus und fuhren ihn in ein Krankenhaus. Die restlichen Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen. Die Brandursache war bislang unklar.