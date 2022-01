Feuerwehr findet Leiche nach Wohnungsbrand

Die Feuerwehr hat bei der Bekämpfung eines Wohnungsbrands in Stuttgart eine Leiche entdeckt. Das Feuer war am Dienstagmorgen ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Feuerwehr rettete einen Menschen über eine Drehleiter. Ein Bewohner kam verletzt in ein Krankenhaus. Weitere 15 Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden wegen möglicher Rauchvergiftungen in einem Großraumrettungswagen versorgt. Details zur Brand- und Todesursache waren zunächst unklar.

