Feuerwehr lässt etwa 6000 Strohballen kontrolliert abbrennen

Weil ein Löschen der Flammen unmöglich war, hat die Feuerwehr in Bad Lauchstädt im Saalekreis etwa 6000 Strohballen kontrolliert abbrennen lassen. Die in einem Silo gelagerten Ballen mit einem Gesamtgewicht von rund 3000 Tonnen haben in der Nacht zu Sonntag aus bisher ungeklärter Ursache Feuer gefangen, teilte die Polizei in Halle mit. Der Brandort befindet sich demnach auf einem Gelände an der L173.

Weil ein Löschen der Flammen unmöglich war, hat die Feuerwehr in Bad Lauchstädt im Saalekreis etwa 6000 Strohballen kontrolliert abbrennen lassen. Die in einem Silo gelagerten Ballen mit einem Gesamtgewicht von rund 3000 Tonnen haben in der Nacht zu Sonntag aus bisher ungeklärter Ursache Feuer gefangen, teilte die Polizei in Halle mit. Der Brandort befindet sich demnach auf einem Gelände an der L173.