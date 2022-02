Feuerwehr rettet bewusstlosen Mann aus Kran

Weil ein Mann in Achern in seiner Krankanzel bewusstlos geworden ist, musste er von der Feuerwehr aus 30 Metern Höhe gerettet werden. Ein Kollege hatte bemerkt, dass der Mann gesundheitliche Probleme hatte und war hinaufgeklettert, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Als er sah, dass der Mann bewusstlos war, alarmierte er den Rettungsdienst. Die Feuerwehr holte den Mann am Mittwochabend mit einer Drehleiter vom Kran herunter. Er kam in ein Krankenhaus.

Weil ein Mann in Achern in seiner Krankanzel bewusstlos geworden ist, musste er von der Feuerwehr aus 30 Metern Höhe gerettet werden. Ein Kollege hatte bemerkt, dass der Mann gesundheitliche Probleme hatte und war hinaufgeklettert, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Als er sah, dass der Mann bewusstlos war, alarmierte er den Rettungsdienst. Die Feuerwehr holte den Mann am Mittwochabend mit einer Drehleiter vom Kran herunter. Er kam in ein Krankenhaus.