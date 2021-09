Feuerwehr rettet drei Igeljungen in Not

Feuerwehr rettet drei Igeljungen in Not

Feuerwehrleute haben in Würzburg drei in einen Kanal verirrte Igeljungen gerettet. Mit Brechwerkzeug hebelten die Einsatzkräfte am Sonntag einen Kanaldeckel auf und befreiten die Tiere. Nach Feuerwehrangaben war der Nachwuchs wohlauf. Da die Igelmutter nicht weit war, konnten die Jungen rasch zu ihr zurück.

Feuerwehrleute haben in Würzburg drei in einen Kanal verirrte Igeljungen gerettet. Mit Brechwerkzeug hebelten die Einsatzkräfte am Sonntag einen Kanaldeckel auf und befreiten die Tiere. Nach Feuerwehrangaben war der Nachwuchs wohlauf. Da die Igelmutter nicht weit war, konnten die Jungen rasch zu ihr zurück.