Feuerwehr rettet drei Menschen aus brennendem Haus

Nach einem Wohnungsbrand in Homburg haben Rettungskräfte zwei Männer mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt rettete die Feuerwehr drei Menschen über die Drehleiter vom Dach und aus dem Inneren des Gebäudes, wie die die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Die übrigen Bewohner konnten sich den Angaben zufolge selbst aus dem brennenden Haus retten. Warum das Feuer in der Nacht zum Donnerstag in der Wohnung im Erdgeschoss des Gebäudes ausbrach, war laut Polizei noch unklar. Der entstandene Sachschaden liege im fünfstelligen Bereich.

Nach einem Wohnungsbrand in Homburg haben Rettungskräfte zwei Männer mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt rettete die Feuerwehr drei Menschen über die Drehleiter vom Dach und aus dem Inneren des Gebäudes, wie die die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Die übrigen Bewohner konnten sich den Angaben zufolge selbst aus dem brennenden Haus retten. Warum das Feuer in der Nacht zum Donnerstag in der Wohnung im Erdgeschoss des Gebäudes ausbrach, war laut Polizei noch unklar. Der entstandene Sachschaden liege im fünfstelligen Bereich.