Feuerwehr rettet Menschen aus brennender Wonung

Die Feuerwehr in Bremerhaven hat einen Menschen unverletzt aus einer brennenden Wohnung gerettet. Nur durch den schnellen Einsatz der Rettungskräfte sei es glimpflich ausgegangen, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Nach Angaben der Feuerwehr sei der Brand in der Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus entstanden. Als sie am Samstagabend eintrafen, war bereits das Dachgeschoss des Hauses komplett verraucht. Die betroffene Brandwohnung ist unbewohnbar.

