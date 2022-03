In Berlin haben nachts wieder Autos gebrannt. Menschen wurde dabei nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zunächst brannte am frühen Samstagmorgen in der Cyclopstraße in Berlin-Reinickendorf ein Auto komplett ab. Das Feuer beschädigte auch einen Laternenmast. Rund zwei Stunden später stand in der Landsberger Allee in Berlin-Alt-Hohenschönhausen ein Auto in Flammen. Das Feuer griff auch auf zwei weitere Fahrzeuge über. Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus.

