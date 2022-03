In der Nacht hat in Berlin-Baumschulenweg im Bezirk Treptow-Köpenick ein Auto gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Wagen hatte demnach am frühen Freitagmorgen am Rodelbergweg Ecke Neue Krugallee aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen. Ein hinter ihm geparkter Transporter wurde durch die große Hitze beschädigt. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht.

In der Nacht hat in Berlin-Baumschulenweg im Bezirk Treptow-Köpenick ein Auto gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Wagen hatte demnach am frühen Freitagmorgen am Rodelbergweg Ecke Neue Krugallee aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen. Ein hinter ihm geparkter Transporter wurde durch die große Hitze beschädigt. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht.