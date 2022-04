Bei einem Brand in einer Gartenlaube in Hamburg-Jenfeld sind in der Nacht zum Dienstag drei Menschen gerettet worden. Aus bisher unbekannter Ursache hätten Möbel in dem dauerhaft bewohnten Bungalow Feuer gefangen, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Drei Menschen konnten gerettet werden, es musste niemand ins Krankenhaus. Nach gut einer Stunde sei das Feuer gelöscht gewesen.

