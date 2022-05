Bei einem Brand in einem Pflegeheim in Hamburg sind am Dienstagabend mehrere Menschen verletzt worden. Zehn Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Polizei am späten Abend sagte. 60 Personen mussten das Gebäude verlassen. Das Feuer sei im ersten Obergeschoss in einer Wohnung ausgebrochen. Bis in die späten Abendstunden löschte die Feuerwehr die Flammen. Außer in dem Block, in dem es gebrannt hatte, konnten die Menschen in ihre Wohnungen zurück. Die Schwere der Verletzungen und die Ursache des Brandes waren zunächst unklar.