Elf Menschen sind durch ein Feuer in einem Münchner Hochhaus verletzt worden. Mehrere Anwohner meldeten in der Nacht zum Samstag den Brand in einer Wohnung im vierten Obergeschoss, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die Bewohner der Wohnung bereits selbstständig ins Freie gerettet. Der Rauch breitete sich im ganzen vierten Obergeschoss aus.

Elf Menschen sind durch ein Feuer in einem Münchner Hochhaus verletzt worden. Mehrere Anwohner meldeten in der Nacht zum Samstag den Brand in einer Wohnung im vierten Obergeschoss, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die Bewohner der Wohnung bereits selbstständig ins Freie gerettet. Der Rauch breitete sich im ganzen vierten Obergeschoss aus.

Mehrere Wohnungen wurden evakuiert. In einem Großraumrettungswagen wurden in der Nacht 44 Personen betreut. Elf Bewohner zogen sich bei dem Brand Verletzungen durch das Einatmen des Rauchs zu. Sechs Verletzte wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Die Brandwohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar.

Schadenshöhe und Brandursache waren laut Polizei zunächst unklar.