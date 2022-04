In dem Gebäude eines Ausflugslokals in Halle hat es gebrannt. Der Brand sei am späten Freitagabend vermutlich in einer leerstehenden Wohnung im Dachgeschoss ausgebrochen, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Brand griff anschließend auf den Dachstuhl und die benachbarte Wohnung über. Darin hielten sich den Angaben zufolge drei Personen auf. Eine Frau musste von der Feuerwehr mittels einer Leiter aus der Wohnung evakuiert werden. Eine weitere Frau, ein Mann und ein Hund wurden über das Treppenhaus gerettet.

Eine medizinische Behandlung wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung lehnten die Personen ab. Weil sie anschließend die Löscharbeiten behindert haben sollen, erteilte die Polizei Platzverweise. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Laut einer Polizeisprecherin wurde im Zuge der Löscharbeiten auch der Gaststättenraum des Lokals durch Löschwasser beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst unklar.