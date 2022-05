Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Altona ist am Donnerstag ein Mensch schwer verletzt worden. Er sei in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es von der Feuerwehr. Der Brandherd lag den Angaben zufolge im vierten Obergeschoss. Aus dem Dachstuhl darüber quoll am frühen Abend noch Rauch. Die Feuerwehr war mit drei Löschzügen im Einsatz. Am Haus standen zwei Drehleitern. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor.