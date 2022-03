Bei einem Wohnhausbrand in Dortmund sind am Mittwochabend zwei Menschen leicht verletzt worden. Der Brand sei von den Feuerwehrleuten noch am Abend gelöscht worden, teilte die Polizei mit. Genauere Angaben zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens konnten die Beamten zunächst nicht machen. Die Ermittlungen sollen am Donnerstag aufgenommen werden. Die «Ruhrnachrichten» hatten zuvor berichtet.

