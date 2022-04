Hoher Sachschaden ist beim Brand der Lagerhalle eines Baumaschinenhandels in Reken entstanden. Menschen wurden bei dem Feuer am frühen Sonntagabend nach Angaben der Polizei in Borken nicht verletzt. Warum das Dach der Halle mit einer Photovoltaik-Anlage Feuer fing, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen dazu auf. Der Sachschaden wird nach Polizeiangaben auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.