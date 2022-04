Bei einem Wohnungsbrand in Kappel im Hunsrück ist ein Sachschaden von rund 100.000 Euro entstanden. Das Feuer brach in der Nacht auf Sonntag in einem Mehrparteienhaus aus, wie die Polizei in Koblenz mitteilte. Es entstand demnach in einer Wohnung im Erdgeschoss. Die Feuerwehr habe verhindern können, dass die Flammen auf das gesamte Haus übergriffen. Menschen kamen in dem von vier Personen bewohnten Haus den Angaben zufolge nicht zu Schaden. Wegen der starken Rauchentwicklung sei das Anwesen derzeit unbewohnbar. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

