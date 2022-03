Bei einem Zimmerbrand in München ist ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Die Feuerwehr brachte bei dem Feuer am Sonntagmorgen im Stadtteil Laim nach eigenen Angaben 14 Personen und einen Hund in Sicherheit. Da sich das Feuer auch auf das Treppenhaus ausgebreitet hat, mussten einige Personen mithilfe von Leitern aus den oberen Stockwerken gerettet werden. Vier Menschen seien leicht verletzt in Kliniken gebracht worden. Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, sowie zwei weitere angrenzende Wohnung seien nach dem Brand unbewohnbar. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Bei einem Zimmerbrand in München ist ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Die Feuerwehr brachte bei dem Feuer am Sonntagmorgen im Stadtteil Laim nach eigenen Angaben 14 Personen und einen Hund in Sicherheit. Da sich das Feuer auch auf das Treppenhaus ausgebreitet hat, mussten einige Personen mithilfe von Leitern aus den oberen Stockwerken gerettet werden. Vier Menschen seien leicht verletzt in Kliniken gebracht worden. Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, sowie zwei weitere angrenzende Wohnung seien nach dem Brand unbewohnbar. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.