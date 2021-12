Feuerwehreinsatz in Mehrfamilienhaus in Reinickendorf

Wegen eines Kellerbrandes ist ein Mehrfamilienhaus in Berlin-Reinickendorf geräumt worden. Die Feuerwehr sei mit mehr als 70 Einsatzkräften vor Ort, sagte ein Sprecher am frühen Freitagnachmittag. Demnach brannte ein Kellerverschlag. Es habe eine starke Rauchentwicklung gegeben. Das Feuer war nach 45 Minuten gelöscht. Mieter des achtstöckigen Hauses in der Auguste-Viktoria-Allee seien nicht verletzt worden. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.

