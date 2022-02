Feuerwehreinsatz wegen Giftstoffen in Fürstenwalde

Wegen gefundener Fässer mit Giftstoffen in Fürstenwalde (Landkreis Oder-Spree) sind die Feuerwehr und die Gefahrstoffeinheit im Einsatz. Bisher ist noch unklar, um welche Art von Giftstoffen es sich in dem «munitionsverseuchten Gebiet» handelt, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte. Der geplante Einsatz, der am Morgen begann, sollte voraussichtlich bis in die Nachmittagsstunden gehen. Zunächst hatte die «Märkische Oderzeitung» («MOZ») online berichtet.

