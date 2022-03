Neun Menschen sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wuppertal verletzt worden. Insgesamt 16 Bewohner mussten am Donnerstagabend von den Einsatzkräften aus dem Wohnhaus gerettet werden, wie die Feuerwehr in der Nacht zum Freitag mitteilte. Eine Person war laut Zeugenaussagen zuvor bereits selbst aus dem dritten Stockwerk gesprungen.

Das Feuer war den Angaben zufolge im Keller des Wohngebäudes ausgebrochen. Starker Rauch verbreitete sich daraufhin im ganzen Haus, sodass sich die Menschen nicht über die Hausflure ins Freie retten konnten. Der Brand wurde noch am Abend von den Einsatzkräften gelöscht. Die Bewohner konnten jedoch nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Die genaue Brandursache und die Schadenshöhe waren bislang unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.