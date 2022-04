Bei einem Wohnungsbrand in Gera ist ein hoher Sachschaden entstanden. Das Feuer war am Montagmorgen in einem Wohnhaus ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten demnach die Bewohner in Sicherheit und löschten das Feuer. Der Sachschaden bewegt sich ersten Schätzungen zufolge im fünfstelligen Bereich, eine Wohnung soll zudem vorerst unbewohnbar sein. Es wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache.

Bei einem Wohnungsbrand in Gera ist ein hoher Sachschaden entstanden. Das Feuer war am Montagmorgen in einem Wohnhaus ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten demnach die Bewohner in Sicherheit und löschten das Feuer. Der Sachschaden bewegt sich ersten Schätzungen zufolge im fünfstelligen Bereich, eine Wohnung soll zudem vorerst unbewohnbar sein. Es wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache.