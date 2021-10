Feuerwehrleute befreien Frau von zu engem Ring

Wiesbadener Feuerwehrleute haben eine Frau von einem Ring am Finger befreit, der über Nacht zu eng geworden war. Die Bürgerin habe sich an die Wache im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel gewandt, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Die Dame habe vergessen, das Schmuckstück über Nacht vom Finger zu nehmen. «Dieser schwoll über Nacht so doll an, dass die Frau den Ring mit eigenen Mitteln und haushaltsüblichen Tricks nicht mehr von ihrem Finger bekam.»

Wiesbadener Feuerwehrleute haben eine Frau von einem Ring am Finger befreit, der über Nacht zu eng geworden war. Die Bürgerin habe sich an die Wache im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel gewandt, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Die Dame habe vergessen, das Schmuckstück über Nacht vom Finger zu nehmen. «Dieser schwoll über Nacht so doll an, dass die Frau den Ring mit eigenen Mitteln und haushaltsüblichen Tricks nicht mehr von ihrem Finger bekam.»

Die Feuerwehr konnte schließlich mit Nadel und Faden helfen und den blau angelaufenen Finger vom Ring befreien. Schweres Werkzeug von den Einsatzfahrzeugen sei nicht erforderlich gewesen. «Der sichtlich erleichterten Frau konnte sodann der Ring unbeschädigt übergeben werden», teilte die Feuerwehr mit. Bei der Methode wird ein Faden unter dem Ring durchgefädelt und dann eng um den Finger gewickelt.