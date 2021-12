Filmfestival-Veranstalter stellen MOP-Programm vor

Rund einen Monat vor der Eröffnung stellen die Veranstalter des Filmfestivals Max Ophüls Preis (MOP) am heutigen Donnerstag (11.00 Uhr) in Saarbrücken das Programm vor. Die 43. Ausgabe soll wegen der Corona-Pandemie nach derzeitigen Planungen nicht in Präsenzform sondern in einem dezentralen, hybriden Format stattfinden.

Die Dauer des Festivals wird von acht auf elf Tage verlängert - und zwar vom 16. bis 26. Januar 2022. Die Filme sollen zeitgleich in mehreren Kinos laufen, um Gedränge zu verhindern. Ergänzend können sie über eine Streaming-Plattform gesehen werden. Insgesamt werden 18 Preise im Wert von 118.500 Euro verliehen, davon 14 Auszeichnungen von 8 Jurys sowie 4 Publikumspreise. Erstmals wird auch der undotierte Preis der Filmkritik jeweils für einen Spielfilm und für eine dokumentarische Arbeit aus den Langfilmwettbewerben vergeben.

Das MOP gilt als wichtigstes Festival für den jungen deutschsprachigen Film und steht für die Entdeckung junger Talente aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Zur letzten Präsenzveranstaltung im Januar 2020 waren rund 45.500 Besucher gekommen.