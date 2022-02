Finanzämter: Einkommenssteuererklärungen 2021 ab 15. März

Die Finanzämter in Sachsen-Anhalt beginnen ab dem 15. März mit der Bearbeitung der Einkommensteuererklärungen für das Jahr 2021. Das teilte das Finanzministerium am Freitag mit. «Es geht los. Um die Bearbeitung in unseren Finanzämtern zu beschleunigen, lohnt es sich schon jetzt für alle Bürgerinnen und Bürger, die Vorbereitungen für die Steuererklärung 2021 anzugehen, denn die ersten Einkommensteuerbescheide für das Steuerjahr 2021 können schon Ende März, Anfang April versendet werden», erklärte Finanzminister Michael Richter (CDU).

Für die Bearbeitung von Einkommensteuererklärungen müssen den Finanzämtern den Angaben zufolge zunächst die elektronisch zu übertragenden Daten von Arbeitgebern und Versicherern für das Steuerjahr vorliegen. Die entsprechende Frist ist der 28. Februar 2022.