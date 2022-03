Die Thüringer Finanzämter beginnen ab diesem Mittwoch mit der Bearbeitung der Einkommenssteuererklärungen für 2021. Bis Ende Februar seien die elektronisch zu übermittelnden Daten zum Arbeitslohn, zu Rentenbezügen oder geleisteten Beiträgen zur Altersvorsorge, Kranken- und Pflegeversicherung an die Finanzämter gegangen. Das sei eine riesige Datenmenge, ohne die die Steuererklärungen nicht bearbeitet werden könnten, teilte das Finanzministerium am Dienstag in Erfurt mit.

Die bundeseinheitlichen Programme zur Berechnung der Steuern stehen den Finanzämtern ab Mitte März zur Verfügung. Vorher sei eine Bearbeitung nicht möglich. Die ersten Steuerbescheide für 2021 könnten voraussichtlich Ende März ausgestellt werden. Im vergangenen Jahr wurden den Angaben zufolge 72,7 Prozent der Steuererklärungen elektronisch an die Finanzämter übermittelt.