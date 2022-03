In Sachsen-Anhalt können Rentner ab April eine vereinfachte Software für die Steuererklärung nutzen. Wie das Finanzministerium am Donnerstag mitteilte, bieten die Steuerverwaltungen der Länder mit «einfachELSTER» eine Anwendung speziell für Rentnerinnen und Rentner an. «Dieser Service ist erstmals für die Einkommensteuererklärung 2021 nutzbar», gab das Haus von Finanzminister Michael Richter (CDU) bekannt. Die kostenlose Anwendung spare Zeit und Papier. Die Einkommensteuererklärung kann online erstellt werden, Schritt für Schritt gibt es den Angaben zufolge eine Erklärung.

